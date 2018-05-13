США гарантируют Пхеньяну безопасность в обмен на ядерное разоружение

США готовы предоставить Пхеньяну гарантии безопасности, если власти Северной Кореи осуществят стратегическое решение в сторону отказа от ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео. О перспективах взаимоотношений с Пхеньяном он рассказал в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 13 мая.

По словам Помпео, грядущая встреча президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына должна стать проверкой того, насколько лидер Северной Кореи готов изменить политический курс страны. Госсекретарь, который уже дважды встречался с Ким Чен Ыном, отметил, что, по его мнению, лидер КНДР разделяет цели США. "Мы очень внимательны к рискам, однако от всего сердца надеемся, что Ким Чен Ын хочет совершить стратегические изменения", - подчеркнул Майко Помпео.

В том случае, если КНДР изменит свою политику, президент Трамп готов гарантировать Ким Чен Ыну "успешный переход". Кроме того, США разрешат американским предприятиям совершать инвестиции в экономику и инфраструктуру Северной Кореи, отметилПомпео.

Ранее КНДР заявила, что закроет свой ядерный полигон в промежутке между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net