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13. 05. 2018

США раскрыли схему мошенничества с венгерскими паспортами

В США раскрыли схему мошенничества с продажей венгерских паспортов. Схема позволила иностранным гражданам посещать Америку под фальшивыми именами, сообщает The Washington Post.

Около 700 человек, не граждан Венгрии, нелегальным способом получили венгерские паспорта и присвоили идентичность настоящих владельцев паспортов.

Около 85 человек из этой группы пытались въехать в США, а 65 человек въехали по программе безвизового режима Венгрии и США. По состоянию на октябрь 2017 года 30 человек остались в Соединенных Штатах, несмотря на усилия по их поиску и депортации.

Сообщается, что нарушители получили аутентичные паспорта по программе правительства Венгрии, которая позволяет этническим венграм, которые живут за пределами страны, быстро получать гражданство.

Ранее сообщалось, что украинский паспорт поднялся на 21 пункт и занял 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства в 199 странах и территориях мира. 

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Источник: korrespondent.net

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