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13. 05. 2018

В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета

В Сети появилось видео столкновения самолетов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

На кадрах с одной из камер видеонаблюдения аэропорта видно, как самолет во время рулежки задел крылом хвост стоящего воздушного судна и отломил ему стабилизатор. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, при столкновении лайнер Airbus A330 авиакомпании Asiana нанес серьезные повреждения самолету A321Turkish Airlines.

Breaking: Turkish Airlines A321 severely damaged in a ground collision with an Asiana A330 at Istanbul’s Ataturk Airport (IST).

Severe damage to the vertical tail plane of the Turkish A321! 😳 pic.twitter.com/lrWUjBrDPF

— Alex Macheras (@AlexInAir) 13 мая 2018 г.

Напомним, в апреле в американском штате Индиана в результате столкновения двух самолетов погибли два человека.

В аэропорту Торонто столкнулись два пассажирских самолета

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Источник: korrespondent.net

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