Глава МВД Грузии извинился перед протестующими

В парламенте Грузии завершились переговоры между организаторами акции протеста в центре Тбилиси и министром внутренних дел страны Георгием Гахария, передает Интерфакс.
Один из организаторов акции Бека Цикаришвили заявил ее участникам, что министр пообещал детально разобраться в проведенной 11 мая спецоперации в двух ночных клубах, а также начать смягчение политики в области оборота наркотиков на законодательном уровне.
Глава МВД Грузии также выступил перед участниками акции, начав речь с извинения.
"Я извиняюсь не только от своего имени, но и от имени своих сотрудников, если они создали вам какую-либо опасность", − отметил министр.
По его словам, задача всех − мирно завершить день.
Отмечается, что участники акции перед парламентом позитивно восприняли заявление министра.
По информации Громадського, протестующие разошлись в сопровождении полиции, при этом участники контракции пытались догонять их, чему препятствовали правоохранители. В целях безопасности участников акции организовано вывезли из-под парламента автобусами.
Властям страны дали время до субботы, 19 мая, чтобы выполнить обещаное.
Напомним, 12 мая в Тбилиси начались акции протеста после масштабной спецоперации в двух самых популярных ночных клубах города, в результате которой были задержаны 60 человек.
Протестующие требовали отставки премьера страны и главы МВД, а также реформы в сфере наркополитики.
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Источник: korrespondent.net
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