В Германии пожилой водитель врезался в велосипедистов

В немецкой общине Кляйн Кёрис (земля Бранденбург) 81-летний водитель врезался в группу велосипедистов, сообщает радиостанция Rundfunk Berlin-Brandenburg со ссылкой на полицию.
В результате инцидента четыре человека находятся в критическом состоянии.
Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье, 13 мая, во второй половине дня. По словам очевидцев, водитель врезался в велосипедистов, которые ехали по обочине.
Четверо пострадавших доставлены в больницу на медицинском вертолете, их состояние оценивается как критическое. О причинах инцидента пока не известно, проводится расследование.
81-Jähriger Autofahrer fährt bei Klein Köris von hinten in Gruppe von Radfahrern. Zwei Frauen und Männer wurden lebensgefährlich verletzt. https://t.co/Vozyzt4E9z pic.twitter.com/qHuMNONLpo— rbb|24 (@rbb24) 13 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области грузовик сбил насмерть велосипедистку на мосту, после чего авто упало в реку и водитель погиб.
На Львовщине мотоциклист въехал в людей: пять пострадавших
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Источник: korrespondent.net
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