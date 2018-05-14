Лента RSS
Подписаться на ленту
14 мая 2018, понедельник, 02:16
+21°C
Завтра +23°C
+21°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,39
14. 05. 2018

В Германии пожилой водитель врезался в велосипедистов

В немецкой общине Кляйн Кёрис (земля Бранденбург) 81-летний водитель врезался в группу велосипедистов, сообщает радиостанция Rundfunk Berlin-Brandenburg со ссылкой на полицию.

В результате инцидента четыре человека находятся в критическом состоянии. 

Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье, 13 мая, во второй половине дня. По словам очевидцев, водитель врезался в велосипедистов, которые ехали по обочине. 

Четверо пострадавших доставлены в больницу на медицинском вертолете, их состояние оценивается как критическое. О причинах инцидента пока не известно, проводится расследование.

81-Jähriger Autofahrer fährt bei Klein Köris von hinten in Gruppe von Radfahrern. Zwei Frauen und Männer wurden lebensgefährlich verletzt. https://t.co/Vozyzt4E9z pic.twitter.com/qHuMNONLpo

— rbb|24 (@rbb24) 13 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области грузовик сбил насмерть велосипедистку на мосту, после чего авто упало в реку и водитель погиб.

На Львовщине мотоциклист въехал в людей: пять пострадавших

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.