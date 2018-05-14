Трамп обсудил с Макроном новую сделку по Ирану

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном "всеобъемлющую" сделку по Ирану, передает РИА Новости.

"Президент подчеркнул необходимость всеобъемлющей сделки, которая будет иметь дело со всеми аспектами дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке", − говорится в сообщении американской администрации.

Во время разговора, который состоялся в субботу, 12 мая, также обсуждалась торговля между двумя странами, уточнили в Белом доме.

Напомним, 8 мая Трамп объявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана и вводят санкции. Помимо ядерной программы Тегерана, Вашингтон беспокоит ее программа создания баллистических ракет и поддержка Ираном шиитских движений и других союзных сил в Ливане, Йемене, Ираке, Сирии и других странах. По заявлению Трампа, он готов обсуждать с европейцами новые договоренности по Ирану, которые будут охватывать все упомянутые аспекты. Макрон о ядерной сделке: Трамп совершил ошибку

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net