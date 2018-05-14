В Иерусалиме откроется посольство США

В Иерусалиме 14 мая состоится церемония открытия посольства США в Израиле, перенесенного из Тель-Авива.

Перенос диппредставительства приурочен к 70-й годовщине образования Израиля. Пока он будет носить символический характер со сменой вывески на уже существующем здании в районе Арнона, где ранее находилось генеральное консульство США, размещением там посла и небольшой группы его помощников. На первых порах численность сотрудников нового посольства составит порядка 50-60 человек.

Отмечается, что полноценный переезд займет намного больше времени − до шести лет. Он потребует строительства нового здания, освоения всего принадлежащего американцам земельного участка в Иерусалиме и решения неожиданной проблемы − расселения 450 пожилых русскоязычных иммигрантов из комплекса социального жилья, который оказался в собственности Штатов.

На церемонию открытия из Вашингтона приехала делегация из примерно 250 человек. Ее возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В состав также войдут посол США в Израиле Дэвид Фридман, глава министерства финансов США Стивен Мнучин и спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

Кроме того, открытие посольства посетят дочь и советница президента США Иванка Трамп, а также ее супруг, старший советник президента Джаред Кушнер.

На минувшей неделе на улицах Иерусалима появились дорожные указатели к посольству с надписями на иврите, арабском и английском языках. Один из них установил лично мэр Иерусалима Нир Баркат.

Кроме того, площадь, расположенная рядом с новым посольством США в Иерусалиме, будет в скором времени переименована в честь президента США.

В понедельник полиция усилит меры безопасности в Иерусалиме, поскольку многие палестинские лидеры в преддверии открытия посольства США призывали палестинцев к "огромному, массовому дню гнева".

На воскресном приеме в честь предстоящего события премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал Трампу "вечную благодарность" еврейского народа за его "отважное решение" и призвал все страны мира последовать американскому примеру.

Пока на это решились Гватемала и Парагвай, которые собираются открыть свои посольства до конца месяца.

Кроме того, возможность переноса своего диппредставительства из Тель-Авива в Иерусалим рассматривает Гондурас, а Чехия намерена открыть в Иерусалиме почетное консульство, а также чешский культурный центр.

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Источник: korrespondent.net