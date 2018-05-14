Волкеру расширили мандат по Украине − Гонгадзе

Руководитель украинской службы Голоса Америки Мирослава Гонгадзе заявила, что спецпредставителю Государственного департамента США по делам Украины Курту Волкеру продолжили и даже расширили мандат. Об этом она расссказала в эфире программы Завтра – совместного проекта Радио Свобода и телеканала 112 Украина.

Гонгадзе подчеркнула, что по информации источников, Волкер "будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, он будет иметь широкие полномочия по Украине как таковой".

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины год работал на общественных началах.

Напомним, на днях стало известно, что Волкер посетит восточную Украину.

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Источник: korrespondent.net