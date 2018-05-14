В центре Луцка мужчина поджег себя

В центре Луцка на Театральной площади мужчина вылил на себя воспламеняющееся вещество и поджег. Об этом в воскресенье, 13 мая, сообщает Волинь24.

Инцидент произошел около 21:00 13 мая.

По словам очевидцев, в центре города во время концерта ко Дню матери мужчина старшего возраста начал дебоширить.

Ведущая мероприятия обратила внимание полиции на хулигана. Когда к нему подошли правоохранители, мужчина вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.

Очевидцы потушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала скорая.

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Источник: korrespondent.net