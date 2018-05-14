Сутки на Донбассе: 63 обстрела, двое раненых

За прошедшие сутки, 13 мая, боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения, сепаратисты 63 раза нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Отмечается, что 13 мая ситуация в районе проведения операции объединенных сил оставалась сложной.
Активная оборона подразделений Объединенных сил на луганском направлении продолжалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое.
На донецком направлении враг активизировался в районах населенных пунктов Светлодарск, Новолуганское, Зайцево, Верхнеторецкое.
Не прекращаются боевые действия в районе Авдеевской промзоны и населенного пункта Пески, а также на мариупольском направлении в районах н.п. Талаковка, Водяное и Широкино.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска, пренебрегая международными соглашениями, 63 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли минометы и артиллерию.
Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ. Во время боевых действий двое украинских защитников получили осколочные ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь в госпитале.
В штабе отметили, что с начала суток 14 мая потерь нет.
Напомним, 12 мая на всей линии соприкосновения на Донбассе продолжались интенсивные боевые действия - 1 украинский военный погиб, еще 4 - ранены.
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Источник: korrespondent.net
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