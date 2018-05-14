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14. 05. 2018

Церкви в Индонезии взорвала семья: мать, отец, сыновья и две дочери 9 и 12 лет

В Индонезии утром 14 мая в городе Сурабая, где накануне были взорваны три христианские церкви, рядом с полицейским участком снова прогремел взрыв.

Правоохранительные органы идентифицируют раненых. На данный момент известно о 7 пострадавших полицейских, сообщает БелТА со ссылкой на мировые источники.

Одновременно названы имена исполнителями терактов в Сурабая накануне. Смертниками, взорвашими церкви, стала семья из шести человек – отец, мать, два сына в возрасте 16 и 18 лет, а также две дочери, которым было 9 и 12 лет.

Семья была связана с местной террористической организации «Джемаа Аншарут Даула», входящей в ИГИЛ.

По последним данным, число погибших во взрывах в церквях увеличилось до 17 человек.

Источник: krynica.info

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