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14. 05. 2018

В Украине прогнозируют дожди и грозы

В Украине в понедельник, 14 мая, пройдут дожди с грозами, сохранится холодная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны ночью температура воздуха составит +5 +10 градусов, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +15 +17 градусов, в Закарпатской области ожидается до +22 градусов.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется +8 +10 градусов, днем воздух прогреется до +17 +20 градусов.

На востоке страны ночью столбики термометров достигнут +9 +11 градусов, днем ожидается +17 +22 градуса.

В южной части ночью температура воздуха составит +9 +12 градусов, днем ожидается +20 +22 градусов.

 
 

Ранее сообщалось, что в Киеве началось метеорологическое лето. Среднесуточная температура в Киеве с 29 апреля превышает 15,0°С.

А 2 мая Украина стала одной из самых жарких стран в Европе.

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Источник: korrespondent.net

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