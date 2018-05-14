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14. 05. 2018

В Донецкой области умерла девочка, на которую упала бетонная стена

В Доброполье Донецкой области скончалась восьмилетняя девочка, которая пострадала в результате падения бетонной конструкции подъезда. Как сообщили в областной полиции, жизни остальных травмированных трех детей ничего не угрожает.

Полиция открыла уголовное производство за служебную халатность, устанавливаются причины трагедии.

Напомним, 13 мая в Доброполье Донецкой области обвалилась боковая стена над подъездом многоэтажного дома. В результате были травмированы четыре ребенка, которые в это время гуляли около подъезда.

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Источник: korrespondent.net

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