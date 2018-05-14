На российском телеканале в Симоненко швырнули мелочью и назвали Иудой

Лидер Коммунистической партии Петр Симоненко в воскресенье, 13 мая, принял участие в ток-шоу Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале Россия 1.
Симоненко заявил, что сотрудники СБУ подбросили ему пистолет Стечкина.
"Надо каждый день говорить о том, что в Украине укрепляется фашистская диктатура и фашистского толка режим установлен. Этот режим сегодня мешает всяким демократическим принципам и началам. Этот режим продажный по сути дела и сегодня хозяйничает не украинский народ, а американцы", - сказал он.
Симоненко добавил, что во время шествия Бессмертный полк в Киеве "в массы внедрили шпионов", которые выявляли у людей запрещенную символику и сдавали их полиции.
Находящийся в студии экс-нардеп Игорь Марков, который сбежал в Россию, спросил, как лидер КПУ, у которого нашли пистолет с глушителем и патроны, оказался на территории РФ.
"Я действительно в Киеве живу. А кое-кто сбежал и не живет в Киеве... Меня притесняют постоянно", - сказал Симоненко.
В ответ Марков назвал лидера КПУ "агентом СБУ" и кинул в него мелочью.
"Иуда! Понял, кто ты! Вот твоя цена! Ты сдал всех, всех своих товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем... Меня пытались вербовать, делать из меня пророссийскую оппозицию управляемую. Я прошел все это. Но я ушел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта крыса", - подчеркнул он.
Симоненко ответил, что "с сумасшедшими не разговаривает".
Ранее в СБУ сообщили, что изъяли у главы Коммунистической партии Украины Петра Симоненко пистолет с глушителем и агитационные материалы, направленные на насильственную смену власти.
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Источник: korrespondent.net
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