Военный городок на полигоне Широкий лан откроют до конца года

Военный городок нового образца на территории полигона Широкий лан в Николаевской области откроют до конца текущего года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook в понедельник, 14 мая.
По его словам, бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового образца, столовую на 2 500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха для военнослужащих-контрактников и офицеров, почту, магазины, кафе, медицинскую часть.
"Это первый столь масштабный проект, и мы воплощаем его за счет бюджетных средств. Обязательно посещу стройку, чтобы воочию увидеть, в каких условиях будут учиться, тренироваться и отдыхать наши защитники", - добавил Порошенко.
Напомним, в марте на полигоне Широкий лан произошел пожар, в результате которого один военнослужащий погиб и семеро пострадали.
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Источник: korrespondent.net
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