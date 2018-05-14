Возле Станицы Луганской вновь сорвано разведение сил

Подразделения сепаратистов в очередной раз сорвали разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, запланированное на 15 мая. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в понедельник, 14 мая.

"Боевики российско-оккупационных войск в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, предварительно запланированное на 15 мая. Так, вчера около 20.14 на участке разведения российско-оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы по позициям Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что противник вел обстрел с горы Князь Игорь на временно неподконтрольной Украине территории). О произошедшем проинформированы наблюдатели.

"Украинская сторона СЦКК в очередной раз отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований рамочного решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на линии разграничения", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, в последний раз о срыве разведения сил в районе Станицы Луганской сообщалось 19 апреля. Тогда сепаратисты вели огонь из гранатометов.

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Источник: korrespondent.net