Femen в Ватикане устроили акцию с кормлением грудью

В честь Международного дня матери 13 мая активистка движения Femen устроила акт публичного кормления ребенка грудью на площади Сан Пьетро в Ватикане. На теле активистка сделала надпись: Alma Mater (мать кормящая).

Она призвала папу римского признать право матерей мира кормить ребенка грудью в любом месте и в любое время, издав соответствующую буллу.

Как заявили в Femen, во время акции полиция задержала журналистов, снимающих протест, и "незаконно изъяла отснятые фото и видеоматериалы" у большинства из них.

Ранее участница Femen напала на экс-премьера Италии Сильвио Берлускони на избирательном участке, куда тот пришел проголосовать. На ее теле была надпись "Берлускони, ты засиделся".

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Источник: korrespondent.net