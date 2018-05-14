В Турции скончался россиянин, впавший в кому после попытки суицида

Российский турист из города Екатеринбург Сергей Цукрук, впавший в кому после попытки суицида на турецком курорте Аланья, умер в госпитале. Об этом сообщила мать погибшего.

"13 мая 2018 года, не выходя из комы, мой сын, Сергей Цукрук умер", – написала Наталия Цукрук на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Цукрук впал в кому в Турции после попытки суицида, ему диагностировали сердечный приступ. Он находился на отдыхе с женой и ребенком. Супруга обнаружила его в гостиничном номере после неудачной попытки суицида.

В страховой компании ERV заявили, что самоубийство или покушение на самоубийство не входят в страховое покрытие и отказались платить деньги родственникам Цукрука.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net