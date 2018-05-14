Около 200 бездомных щенков вывезут с территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в США. Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Отмечается, что в апреле с площадки ЧАЭС уже вывезли 12 щенков, которых уже в июне отправят в США и устроят там в семьях.

"На проведение работ по вывозу щенков были получены все необходимые разрешения, поэтому в целом запланировано вывезти в США около 200 собак", – говорится в сообщении.

Все животные пройдут дозиметрический контроль, их отмоют и отвезут в Славутич в приют для щенков, который расположен на территории конно-спортивной базы. Они там будут находиться 45 дней.

Cмотрите фотогалерею: Из Чернобыля в США вывезут 200 бездомных щенков

Ранее сообщалось, что в Одессе выделили полмиллиона на кастрацию котов. Стерилизацией животных займутся частные ветклиники. Кастрация каждого кота обойдется бюджету в 550 гривен.

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Источник: korrespondent.net