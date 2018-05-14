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14. 05. 2018

ГМС признала недействительными 450 загранпаспортов

Территориальными органами Государственной миграционной службы Украины втечение 2016-2017 годов было принято решение о признании 452 паспортов гражданина Украины для выезда за границу оформленными с нарушением требований законодательства. Об этом в понедельник, 14 мая, пишет УНН со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

По данным ведомства, в 2016 году территориальные органы ведомства признали выданными с нарушениями 238 загранпаспортов, в 2017 году - 214.

При этом в январе-марте нынешнего года уже выявлено выданными с нарушениями 36 загранпаспортов.

Кроме того, в 2016 году были выданы с нарушениями 287 паспортов гражданина Украины (образца 1994 года), в 2017 году - 162 документа и шесть паспортов в форме ID-карты.

А уже в январе-марте этого года миграционная служба признала выданными с нарушениями 59 паспортов гражданина Украины и 15 документов в форме ID-карты.

Ранее сообщалось, что в Украине уменьшилась очередь на загранпаспорта.

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Источник: korrespondent.net

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