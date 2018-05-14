Лента RSS
Подписаться на ленту
14 мая 2018, понедельник, 12:55
+21°C
Завтра +22°C
+21°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,39
14. 05. 2018

В Украину не пустили российскую артистку

В аэропорту Жуляны пограничники не пропустили в Украину российскую артистку Светлану Сурганову, которая ранее являлась солисткой группы Ночные снайперы. Об этом в понедельник, 14 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, в мае 2016 года артистка посещала аннексированный Крым.

"В Украину Светлана прилетела в личных целях, но законодательство о временно оккупированных территориях не предусматривает исключений. По крайней мере, до момента освобождения Крыма", - отметил Слободян.

В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки в Украину и запрет ей въезда сроком на 3 года.

Всего в течение 2017-2018 годов пограничники не пропустили через границу и запретили въезд в Украину уже 117 артистам и другим публичным деятелям из РФ, которые нарушали украинское законодательство относительно посещения аннексированного Крыма.

Ранее в Украину не пустили одного из участников российской группы А`Студио.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.