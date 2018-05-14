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14. 05. 2018

Раде предложили запретить трансляции ЧМ-2018

В Верховную Раду внесен законопроект, которым предлагается законодательно запретить трансляцию на территории Украины матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Соответствующий проект постановления внесен депутатами от Радикальной партии и партии Самопомощь.

По мнению авторов, запрет на трансляцию футбольных матчей станет "актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации на Украине государства-агрессора".

"Признать, что трансляция в Украине мероприятий, которые пройдут на территории Российской Федерации в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, считается нарушением законных прав и интересов граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины", – предлагают авторы документа.

Ранее сообщалось,что Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) не будет транслировать матчи ЧМ-2018 по футболу, который состоится летом нынешнего года в России.

Однако позже стало изестно, что телеканал Интер намерен стать транслятором матчей мирового футбольного первенства.

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Источник: korrespondent.net

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