Стали известны обстоятельства смерти судьи Бобровника

В момент смерти судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник находился за рулем собственного автомобиля в Житомирской области. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции в Житомирской области Аллу Ващенко.
"На момент смерти он находился в собственном автомобиле, почувствовал ухудшение самочувствия. Вызвали скорую, но медики только констатировали смерть", - сказала она.
Назвать предварительную причину смерти Ващенко не смогла и посоветовала с этим вопросом обратиться к родным.
На уточняющий вопрос, стала ли причиной смерти ДТП, Ващенко сказала: "Нет, ДТП не было. Это естественные обстоятельства".
"Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая даст окончательный ответ", - подытожила Ващенко.
По словам источника издания, родители подозревают, что причиной смерти могли стать высокое давление в момент, когда ухудшилось самочувствие, или проблема с сердцем.
Ранее сообщалось, что судья Александр Бобровник умер в возрасте 37 лет.
Напомним Бобровник вел громкие дела экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, депутата Верховной Рады Борислава Розенблатта и экс-нардепа Николая Мартыненко, а также народного депутата-беглеца Александра Онищенко.
В частности, 7 марта Бобровник утвердил Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен. А 22 апреля своим решением он отпустил Мартыненко на поруки.
В начале 2018 года Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла производство в отношении Бобровника, которого ранее обвинили во взяточничестве и употреблении алкоголя на рабочем месте.
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Источник: korrespondent.net
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