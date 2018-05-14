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14. 05. 2018

Ирак заявил об уничтожении штаба ИГИЛ в Сирии

Военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар по позициям террористов "Исламского государства" в Сирии. Об этом 14 мая заявили в командовании совместными операциями вооруженных сил Ирака, передает телеканал Al Sumaria.

Иракские военные заявили, что самолеты F-16 провели воздушную операцию на территории Сирии, в результате которой уничтожили штаб командования ИГИЛ и центр логистической поддержки террористов.

В пресс-службе сообщили, что результаты ударов подтверждают данные разведки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что были захвачены пять наиболее разыскиваемых главарей Исламского государства.

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Источник: korrespondent.net

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