Ирак заявил об уничтожении штаба ИГИЛ в Сирии

Военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар по позициям террористов "Исламского государства" в Сирии. Об этом 14 мая заявили в командовании совместными операциями вооруженных сил Ирака, передает телеканал Al Sumaria.

Иракские военные заявили, что самолеты F-16 провели воздушную операцию на территории Сирии, в результате которой уничтожили штаб командования ИГИЛ и центр логистической поддержки террористов.

В пресс-службе сообщили, что результаты ударов подтверждают данные разведки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что были захвачены пять наиболее разыскиваемых главарей Исламского государства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net