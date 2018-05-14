Лента RSS
Подписаться на ленту
14 мая 2018, понедельник, 14:39
+21°C
Завтра +22°C
+21°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,39
14. 05. 2018

В России поезд проехал через пылающий лес

В России вновь полыхают масштабные лесные пожары. В Хабаровском крае поезд вынужден был проехать сквозь горящий лес, сообщает ТСН в понедельник, 14 мая.

"Потрясающие кадры, снятые из кабины машиниста. Сначала поезд окутывает густой дым. И с каждым метром ситуация становится все хуже. На одном из отрезков дороги огонь вплотную приблизился к путям", – говорится в сообщении.

При этом закадрово слышно, как кто-то из бригады кричит: "Давай, давай газ!".

По данным МЧС России, пожары охватили 66 тысяч гектаров леса в Амурской области, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошел пожар в деревянной постройке, в результате которого три человека погибли, еще один пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.