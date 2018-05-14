Большинство россиян чувствуют международную изоляцию - опрос

Более половины россиян считают, что Россия находится в международной изоляции. Такие результаты опроса на тему Россия-Запад опубликовал в понедельник, 14 мая, Левада-центр.

Количество россиян, считающих, что Россия находится в международной изоляции, достигло максимума - 56%.

Также увеличилось число тех, кого это беспокоит. Оно возросло сразу на 12 процентных пунктов за год – до 37%. Вместе с тем, на столько же (с 66% до 54%) снизилась доля респондентов, которые считают, что России надо укреплять связи с Западом.

Около 40% россиян считают, что к странам Запада в России относятся без особых чувств. К России же на Западе, по мнению четверти россиян, относятся в основном со страхом. Еще 21% участников опроса полагают, что западные страны относятся к России с тревогой, а 16% считают, что страну презирают.

Напомним, деятельность Путина одобряют подавляющее большинство россиян. За последние четыре года эта поддержка только увеличивается.

Ранее сообщалось, что рекордное количество россиян попросило убежища в США. В прошлом году оно достигло 24-летнего максимума.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net