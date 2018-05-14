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14. 05. 2018

В Польше в ДТП попал автобус с украинцами

В Лудзьком воеводстве Польши автобус международного сообщения с иностранцами, в основном граждане Украины, упал в ров и перевернулся на бок. ДТП произошло вечером 13 мая между транспортными развязками городов Згеж и Стрикув на 353 километре автострады A2, сообщает Польское радио.

Всего в автобусе, который ехал из Щецина в Черновцы, находилось 28 человек.

"Все они иностранцы, в основном украинцы", - сказал штабной сержант Роберт Боровский из полиции в городе Згеж.

Cмотрите фотогалерею: В Польше в ДТП попал автобус с украинцами

Он уточнил, что по невыясненным пока причинам автобус съехал в полосу зеленых насаждений, упал в ров и перевернулся на бок. Пассажиры самостоятельно вышли из транспортного средства. В результате инцидента пострадал один человек, ему оказали помощь на месте.

Напомним, утром 13 мая украинская юношеская команда по футболу попала в дорожно-транспортное происшествие в Беларуси на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь. В результате один ребенок погиб, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

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Источник: korrespondent.net

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