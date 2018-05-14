Юг Франции накрыли сильные снегопады

В южных регионах Франции объявили "оранжевый" - предпоследний - уровень опасности. Причиной стал сильный снегопад, который ​​обрушился на эти регионы в воскресенье, 13 мая, сообщает The Connextion.

В частности, речь идет о регионах Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер

"Местами снег все еще идет на высоте более 1000 метров", - сообщила Национальная метеорологическая служба. На высоте 1300 метров выпало около 35 сантиметров снега, на отметке 1000 - до 10 сантиметров.

Для фермеров последствия такого позднего снегопада могут быть непредсказуемо тяжелыми.

На улицы городов вывели снегоуборочную технику. Жителей призывают переждать непогоду дома.

Тем временем, синоптики прогнозируют новые снегопады.

Местные жители делятся в соцсетях фотографиями майского снега.

Ce lundi matin, belle couche de #neige (autour de 40cm) entre #HauteLoire et #Ardèche aux #Estables à 1320m d'altitude via https://t.co/qANrqTCZKX pic.twitter.com/MVdhgBSI7d — Meteos (@Meteos_) 14 мая 2018 г.

FRANCE : La neige tombe abondamment en Haute-Loire + Il y a jusqu’à 40 centimètres de neige en Lozère ! (VIDEO) https://t.co/7qutzfnEPI pic.twitter.com/05nh9cdej0 — Ancien Professeur (@ancien_prof) 14 мая 2018 г.

Neige et verglas : alerte orange en cours en Ardèche, en Haute-Loire et en #Lozère! #RechauffementClimatique qu’ils disent 🙄 pic.twitter.com/ffglWlLXjL — Hiriart Patrice (@HiriartP) 13 мая 2018 г.

Напомним, 1 мая снег также выпадал на северо-западе Франции. Был объявлен оранжевый уровень опасности.

Ранее сообщалось об апрельском снеге, который выпал в Японии, в префектуре Фукуи, впервые за 17 лет.

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Источник: korrespondent.net