Президентов Дональда Трампа и Владимира Путина объединяет любовь к высококлассным лимузинам, пишет американские издание Newsweek.

На проект Кортеж Путин потратил 192 миллиона долларов, пишет журнал. В пуленепробиваемом автомобиле установлен 6,6-литровый двигатель мощностью в 860 лошадиных сил.

Он получил название Aurus которое составлено из двух слов - латинского слова "aurum", что значит золото, и "rus", то есть Россия.

Автомобиль Aurus очень напоминает британские лимузины класса люкс Rolls Royce Phantomи Rolls Royce Ghost, однако сообщается, что участие в разработке лимузина принимали участие немецкие компании Porsche и Robert Bosch.

Лимузин Путина. Что известно о госпроекте Кортеж

Cмотрите фотогалерею: Зверь vs Aurus. Лимузины Трампа и Путина

Издание отмечает, что Aurus, несомненно, оснащен массой новейших технологий для связи и защиты, однако по своей эффективности эти инструменты вряд ли превосходят более старый, но очень мощный автомобиль, на котором ездит Трамп.

Трамп унаследовал этот автомобиль, названный Зверем (Beast), от своего предшественника, президента Барака Обамы, который получил его в 2009 году.

Этот лимузин компании General Motors был создан с нуля при поддержке экспертов из секретных служб, и от обычной модели GM его отличают стекла толщиной в 12,5 сантиметров и двери толщиной в 20 сантиметров.

Во время своего выступления в одном из эпизодов шоу Comedians in Cars Getting Coffee Обама сообщил ведущему Джерри Зейнфелду, что Зверь - это "кадиллак, созданный на основе танка".

Лимузин президент США в Китае / flickr.com/photos/obamawhitehouse/

Зверь сделан из стали, алюминия, титана и керамики и имеет шторки из фибергласа на окнах. Его топливный бак не может взорваться благодаря специальной пене.

Корпус этого автомобиля также защитит от химических атак, а его стальные колесные диски сделаны таким образом, что автомобиль будет продолжать движение, даже если его кевларовые шины будут повреждены.

Неудивительно, что секретные службы доставили этот автомобиль в Азию во время недавней поездки Трампа по этому региону, отмечает издание.

Салон лимузина президента США / flickr.com/photos/obamawhitehouse/

В 2013 году СМИ узнали, что автомобиль Обамы был оснащен медицинским оборудованием и медикаментами, включая даже запасы донорской крови группы и резуса президента, а также другим оборудованием, таким как приборы ночного видения и собственный оперативный центр.

Кроме того, Зверь, который весит 7,5 тонн, тяжелее Aurus, который, по некоторым данным, весит шесть тонн.

Пока неизвестно, усовершенствовал ли Трамп автомобиль своего предшественника, однако в прошлом году журнал Carbuzz присвоил лимузину Путина награду за стильность.

Салон лимузина Путина

Тем не менее, Россия вряд ли долго будет оставаться впереди, отмечает издание. Как в апреле сообщил канал Fox News, новая версия Зверя может появиться уже этим летом.

Хотя о новом лимузине Трампа пока известно довольно мало, он является результатом контракта на 15,8 миллиона долларов и, по некоторых данным, превосходит своего предшественника по многим характеристикам.

Осенью прошлого года такая модель, накрытая чехлом камуфляжного цвета, была замечена рядом с испытательным полем GM в Мичигане.

Новый лимузин Трампа

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Источник: korrespondent.net