В Израиле проходят массовые протесты

В Иерусалиме проходят протесты в связи с открытием посольства США в Израиле, которое было перенесено из Тель-Авива.
Также вокруг ограды по периметру, который отделяет Израиль и сектор Газа, собираются тысячи палестинцев. Они протестуют против переноса посольства.
7kanal сообщает о 10 000 палестинцах, которые собрались в пяти местах возле забора безопасности, чтобы устроить насколько возможно массовые беспорядки.
Палестинцы сжигают шины, бросают камни в солдаты ЦАХАЛ и пытаются приблизиться к забору. В ответ израильские снайперы стреляют в демонстрантов, стремясь не дать им проникнуть на территорию Израиля.
Согласно сообщениям, поступающим из Газы, по меньшей мере, 20 демонстрантов получили ранения от огня солдат ЦАХАЛ.
Ранее сообщалось, что на торжественной церемонии открытия посольства будут присутствовать высокопоставленные представители США, в том числе дочь президента Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер.
В свою очередь президент США примет участие в церемонии по видеосвязи.
Посольство США в Иерусалиме начнет работу в здании американского консульства, а более крупное место будет определено позже.
Напомним, 6 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и заявил о намерении перенести в этот город посольство США, которое до сих пор находилось в Тель-Авиве. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает государства не признавать Иерусалим столицей Израиля.
Как сообщалось, в Израиле футбольный клуб сменил название в честь Трампа.
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Источник: korrespondent.net
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