В Чернигове нашли квартиру, куда ушли деньги по трансферу за Ярмоленко

Украинский журналист Андрей Павловский нашел фиктивную квартиру в городе Чернигов, куда футбольный клуб Динамо по договору солидарности перечислил 150 тысяч евро за трансфер Андрея Ярмоленко в немецкую Боруссию. Сам хозяин квартиры и глава общественной организации отказался давать интервью, но согласился встретиться с журналистами. Сьемка велась на скрытую камеру, сообщил Павловский на своей странице в Facebook.

Отметим, платеж должен был поступить в специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва Юность, где Ярмоленко учился с 1997 по 2006 год. Но 150 тысяч евро на основании поддельных документов были перечислены одной из общественных организаций с созвучным названием, которая отношения к воспитанию футболиста не имеет.

Как сообщает журналист, глава этой общественной организации Александр Салий признался, что вовлек бывшее руководство Черниговской спортивной школы Юность в передачу ему всех документов для получения денег

"Я даже честно скажу, кто меня с Динамо свел, это очень сложно сейчас…Я могу, знаете, футбольный клуб очень тесен, как-то все совпало", - отметил Салий.

Он также заявил, что будет брать всю вину на себя: "Все на себя. Мне даже срок дадут. Но я ж потащу за собой очень серьезных людей. Когда люди падают в кусты, я буду говорить правду и только правду".

Ранее столичные правоохранители задержали двух квартирных мошенниц, которые обманули 400 человек.

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Источник: korrespondent.net