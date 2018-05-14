В Чернигове нашли квартиру, куда ушли деньги по трансферу за Ярмоленко

Украинский журналист Андрей Павловский нашел фиктивную квартиру в городе Чернигов, куда футбольный клуб Динамо по договору солидарности перечислил 150 тысяч евро за трансфер Андрея Ярмоленко в немецкую Боруссию. Сам хозяин квартиры и глава общественной организации отказался давать интервью, но согласился встретиться с журналистами. Сьемка велась на скрытую камеру, сообщил Павловский на своей странице в Facebook.
Отметим, платеж должен был поступить в специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва Юность, где Ярмоленко учился с 1997 по 2006 год. Но 150 тысяч евро на основании поддельных документов были перечислены одной из общественных организаций с созвучным названием, которая отношения к воспитанию футболиста не имеет.
Как сообщает журналист, глава этой общественной организации Александр Салий признался, что вовлек бывшее руководство Черниговской спортивной школы Юность в передачу ему всех документов для получения денег
"Я даже честно скажу, кто меня с Динамо свел, это очень сложно сейчас…Я могу, знаете, футбольный клуб очень тесен, как-то все совпало", - отметил Салий.
Он также заявил, что будет брать всю вину на себя: "Все на себя. Мне даже срок дадут. Но я ж потащу за собой очень серьезных людей. Когда люди падают в кусты, я буду говорить правду и только правду".
Ранее столичные правоохранители задержали двух квартирных мошенниц, которые обманули 400 человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен
В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании, которая проиграла все свои матчи и вылетела из элитного дивизиона.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион
Белорусские хоккеисты 12 мая проиграли сборной Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира. Шайбы: 1:0 - Вивейрос (4.14). 2:0 - Комарек (30.38, в большинстве). 3:0 - Раффль (34.38, в большинстве). 4:0 - Цвергер (39.36, в большинстве).
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
ЧМ-2018. Канадцы разгромили норвежцев, а россияне проиграли чехам
Сборная Канады разгромила команду Норвегии, а российские хоккеисты потерпели первое поражение. Таковы итоги очередного дня на чемпионате мира по хоккею в Дании.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.