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14. 05. 2018

В школе в Донецкой области распылили слезоточивый газ

В школе в селе Новоукраинка Донецкой области неизвестный распылил слезоточивый газ. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает пресс-служба полиции.

Из-за инцидента занятия были приостановлены, детей отпустили по домам.

Всего в школе обучаются 75 учеников.

Информации о пострадавших нет. На месте взяли на анализы образцы воздуха.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: В школе в Донецкой области распылили слезоточивый газ

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах произошел случай отравления. Всего было госпитализировано 58 человек: 54 ребенка и четверо взрослых. Врачи констатировали, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. В отделение интенсивной терапии попало 11 детей, через день их перевели в обычные палаты. Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, - пострадавших за пределами школы нет.

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Источник: korrespondent.net

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