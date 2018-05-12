ДТП с украинским детьми в Беларуси: водителя задержали

смотрите также СК возбудил дело по факту ДТП под Каменцем, в котором пострадали дети из Украины

В Беларуси задержали водителя украинского микроавтобуса, который накануне попал в смертельную аварию. Как сообщает Радио Свобода, на данный момент решается вопрос о мере пресечения.

По факту смертельного ДТП открыли уголовное дело, водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения.

Как сообщил главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий, сейчас у них на лечении находятся шестеро детей.

"Их состояние разное. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести. Вместе с ними находятся их родители. Пока речь не идет об их транспортировки в Украину", - сказал Свободе Карпицький.

Источник: korrespondent.net