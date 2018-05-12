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14. 05. 2018

ДТП с украинским детьми в Беларуси: водителя задержали

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В Беларуси задержали водителя украинского микроавтобуса, который накануне попал в смертельную аварию. Как сообщает Радио Свобода, на данный момент решается вопрос о мере пресечения.

По факту смертельного ДТП открыли уголовное дело, водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения.

Как сообщил главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий, сейчас у них на лечении находятся шестеро детей.

"Их состояние разное. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести. Вместе с ними находятся их родители. Пока речь не идет об их транспортировки в Украину", - сказал Свободе Карпицький.

Источник: korrespondent.net

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