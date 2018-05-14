Россиянин задержан за контрабанду ядовитого вещества в Казахстан

В России задержали мужчину, который пытался перепродать в Казахстан ртутьсодержащее вещество. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник, 14 мая.
По информации ведомства, мужчина купил в Москве за 175 тысяч рублей 5,8 кг препарата Р-53 (ртутная соль сурьмяной кислоты или пироантимонат – ред.) и собирался перепродать его в Казахстане.
Вместе с ядовитым веществом он прибыл в Барнаул, откуда на попутной машине отправился в Казахстан. На границе он был задержан.
Отмечается, что вину в совершении преступления фигурант по делу признал полностью, в содеянном раскаялся.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Третьяковский районный суд Алтайского края.
Как отмечает Интерфакс, Р-53 – ядовитое вещество, сочетает в себе токсикологические свойства своих компонентов, ртути и сурьмы. Применяется в химической промышленности как промежуточный реактив. Иногда вещество выдается за так называемую "красную ртуть" – вымышленную форму ртути, якобы обладающую сверхвысокой плотностью, токсичностью и радиоактивностью.
Ранее сообщалось, что в России снесли корпуса института, где разработали отравляющее вещество Новичок.
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Источник: korrespondent.net
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