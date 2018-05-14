Новый премьер Армении хочет более тесных военных связей с Россией

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности более тесных военных связей Армении с Россией. Об этом он заявил в ходе встречи в понедельник, 14 мая, с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, передает Reuters.

"Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал президенту Владимиру Путину в понедельник, что хочет продолжить развитие отношений с Россией в военной сфере, и никто не сомневается в важности стратегических связей между двумя странами", - говорится в сообщении.

По словам Пашиняна, "стратегическое сотрудничество" Армении и РФ не подлежит обсуждению и в этом вопросе есть консенсус.

Напомним, 8 мая парламент Армении на специальном заседании избрал лидера оппозиционной партии Выход, депутата Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

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Источник: korrespondent.net