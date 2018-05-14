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14. 05. 2018

В кабине пилотов самолета во время полета выпало стекло

Китайский самолет компании Sichuan Airlines с 119 пассажирами на борту и девятью членами экипажа совершил экстренную посадку на западе Китая после того, как в кабине пилотов выпала часть стекла. Инцидент произошел в понедельник, 14 мая, сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что инцидент произошел после часа полета, когда борт находился на высоте 9 100 метров.

Блок управления полетом самолета сильно пострадал от внезапной декомпрессии.

В результате инцидента незначительные травмы получил один из пилотов и член экипажа судна.

Авиакомпания официально сообщила о "механических повреждения" во время авиарейса, не уточнив деталей происшествия.

 
 

Ранее самолет со 158 пассажирами экстренно сел в Берлине. Как выяснилось, у него отказал двигатель.

А в Британии самолет Первой мировой войны аварийно сел на пляж.

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Источник: korrespondent.net

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