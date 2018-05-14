Кремлю нужен враг. Макфол написал книгу о России

Бывший посол США в России Майкл Макфол 14 мая презентует свою книгу "От холодной войны к горячему миру. Американский посол в России Путина".

Профессор Стэнфордского университета, специализирующийся на изучении России, был одним из основных архитекторов политики перезагрузки отношений с Россией в период правления администрации Барака Обамы.

Во время предвыборной кампании 2008 года он был советником кандидата Обамы, а затем вошел в состав его совета национальной безопасности. С 2012 по 2014 год Макфол был послом США в России.

Новая книга Макфола представляет собой одновременно мемуары и обзор российско-американских отношений за последние 40 лет. Корреспондент.net рассказывает, о чен написал Макфол.

Строил демократию в России

Макфол подробно описал суть взаимоотношений двух конкурирующих сверхдержав за последние 75 лет и попытался объяснить, как и зачем Россия вмешалась в президентские выборы в США 2016 года, отмечает газета Guardian.

Книга От холодной войны к горячему миру начинается на довольно оптимистичной ноте - Михаил Горбачев, гласность и перестройка - но заканчивается печальным эпилогом, в заголовок которого попали Трамп и Путин.

Макфол - идеалист и убежденный поклонник Америки, ее обещаний и культуры. По его словам, он - "истинный верующий", убежденный в том, что либеральную демократию можно трансплантировать, и что она может пустить глубокие корни в российской земле, пишет газета.

Будучи приглашенным экспертом в 1990-х годах, Макфол работал над переносом принципов демократического правительства и привлечением западных финансов в Россию вместе с Национальным демократическим институтом США, который был непосредственным образом связан с Демократической партией.

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В Москве Макфол лично видел демократические антиправительственные демонстрации, и его симпатии однозначно были на стороне протестующих. Макфол спрашивает: "Были ли я активистом или ученым?" И он признается, что этот вопрос до сих пор не дает ему покоя.

Злую шутку с послом сыграла одна из его книг "Россия. Незаконченная революция", название которой цитировали его оппоненты, а также встреча с оппозицией в стенах посольства США в марте 2012 года.

Макфол рассказывает, что сперва не горел желанием встречаться с оппозиционерами в первые дни своего приезда, однако сотрудники уговорили его. Сам он пишет, что не очень запомнил речи выступавших, однако говорит, что звучали они "оптимистично", хотя эти встречи имели "глубокие последствия для российско-американских отношений и для меня лично".

Выходивших из посольства деятелей оппозиции и Макфола атаковали телевизионные камеры. Стоя без пальто, хотя было достаточно холодно, Макфол отбивался от назойливых репортеров и даже выкрикнул в сердцах "дикая страна".

Он не хотел обидеть Россию - произнесенные им слова касались лишь поведения репортеров, а не России в целом, но после этого оппоненты начали называть Макфола русофобом.

Неудачная перезагрузка

Как пишет Макфол, в период президентства Джорджа Буша-младшего стремление двух стран к взаимодействию и сотрудничеству то разгоралось, то угасало. В конечном итоге оно "умерло на Кавказе" во время короткой войны между Россией и Грузией в 2008 году.

И на фоне этой напряженности Макфол вошел в состав Совета национальной безопасности с намерением спасти двусторонние российско-американские отношения.

С точки зрения администрации Обамы, перезагрузка отношений с Россией должна была помочь наладить взаимодействие с Россией, помешать Ирану приобрести ядерное оружие и возобновить Договор о сокращении стратегических вооружений, срок которого истекал в 2009 году.

Тем не менее, как полагал Макфол, улучшение дипломатических отношений не должно было быть самоцелью. Скорее успех перезагрузки должен был измеряться видимыми результатами.

По его словам, политика перезагрузки работала ровно до того момента, когда она перестала работать. Хотя администрации Обамы удалось возобновить договор о СНВ, к весне 2012 года перезагрузке пришел конец. 7 мая 2012 года Путин снова стал президентом России.

Макфол честно признается: "Прежде я верил в возможность российской демократии и интеграции с Западом… Теперь все было кончено. Наши попытки провалились".

"Я стал послом для продвижения перезагрузки, и вместо этого я председательствовал на ее кончине", - пишет дипломат.

Политик описывает в прологе книги свою встречу с только что избранным президентом Путиным в мае 2012 года в Ново-Огареве, куда он приехал вместе с советником Обамы по национальной безопасности Томом Данилоном.

"Путин вежливо выслушал доводы Тома о продолжении сотрудничества. Однако в какой-то момент своего диалога он отвернулся от Тома, пристально глядя на меня своими стальными голубыми глазами и суровым хмурым взглядом. Казалось, что Путин искренне зол на меня. Я был очень встревожен. Волосы на затылке стояли дыбом, и пот покрывал мой лоб…", - пишет автор.

В книге Макфол сетует, что стал жертвой российской пропаганды со стороны телевидения, которое обвиняло его в подготовке "оранжевой революции" в Москве.

Враг России

Макфол пишет, что когда его называли "врагом России", он ощущал это как личное предательство.

"Я любил Россию. Я не был ни русофобом, ни воином холодной войны", - в книге он вспоминает, что именно он учувствовал в написании речи Обамы в которой говорилось о "сильной и процветающей» России - партнере США".

Макфол считал, что он будет успешен в "народной дипломатии".

"Мне не нужно было читать материалы о Пушкине, большевиках, приватизации или Путине. Я знал тысячи людей в России, в том числе высокопоставленных чиновников в правительстве, миллиардеров, депутатов Госдумы, журналистов и ведущих деятелей среди интеллигенции", - писшет экс-посол.

Макфол написал книгу о России / Washington Post

Однако вместо "архитектора перезагрузки" Макфол превратился в глазах Кремля в "архитектора оранжевой революции".

"Когда я был послом, меня обвиняли в том, что я "агент оранжевой революции" и что меня прислали, чтобы свергнуть власть Путина. МИД выпустил инструкцию, чтобы со мной не встречались члены правительства. Губернаторам рекомендовали не принимать меня", - говорил ранее сам Макфол в интервью Газете.Ru.

Он отмечает, что до конца своего пребывания в России пытался развеять миф о том, что он был "агентом-провокатором: специалистом по революциям, посланным Обамой, чтобы организовать смену режима".

Сходство Трампа с Путиным

Макфол также рассуждает о подъеме национализма, ставшего противником либерального послевоенного порядка, и о сходствах между Трампом и Путиным. Возмущение по поводу "фейковых новостей" и "лживой прессы" - это характерные признаки авторитарных режимов.

Макфол совершенно справедливо выражает беспокойство по поводу ослабления позиций Америки в мире и жизнеспособности демократии на мировой арене, отмечает Guardian.

Бывший посол также говорит, что нереализованные экономические ожидания, возможно, дискредитировали либеральную демократию в России. Однако он не прочерчивает необходимую связующую линию между провалом истеблишмента, Великой рецессией и приходом Трампа к власти.

В конечном итоге, Путин, Трамп, Найджел Фарадж (идиолог Brexit), Виктор Орбан и Марин Ле Пен сделаны из одного теста.

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Источник: korrespondent.net