Кремль назвал точную дату открытия Крымского моста

Во вторник, 15 мая, будет открыта автодорожная часть моста из аннексированного Крыма в соседнюю Россию. В церемонии примет участие президент РФ Владимир Путин, сообщает в пресс-служба Кремля в понедельник, 14 мая.

"Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "в торжественном мероприятии по случаю открытия моста примут участие рабочие, инженеры, руководители отрасли и регионов – огромный коллектив, осуществивший строительную задачу на полгода раньше запланированного срока".

При этом автомобильное движение легкового и общественного транспорта по мосту с обеих сторон будет запущено 16 мая – по две полосы в каждую сторону. При этом максимальная разрешенная скорость движения составит лишь 90 км/ч, а остановка на мосту вообще будет запрещена.

Ранее сообщалось, что Россия отложила завершение работ по обеспечению транспортной безопасности Керченского моста до конца 2019 года.

Мост через Керченский пролив протяженностью 19 километров Россия начала строить в 2016 году. Общие затраты на объект составили около 230 млрд рублей.

В мае по мосту разрешат ездить только автобусам и легковым автомобилям – грузовики пустят только после окончания курортного сезона, ориентировочно в октябре. Работы по возведению железнодорожной части моста Россия планирует закончить к концу 2019 года.

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Источник: korrespondent.net