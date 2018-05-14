В Испании утвердили нового главу Каталонии

Парламент Каталонии с минимальным преимуществом избрал Хоакима Торре новым главой Женералитата (правительства Каталонии). Голосование прошло в понедельник, 14 мая, кандидатуру Торре поддержали 66 депутатов, 65 выступили против, еще четверо воздержались от голосования, передает El Pais.

Отмечено, что Торра был избран во втором туре, где требовалось простое преобладание голосов "за" над голосами "против". Первый тур прошел 12 мая, тогда политика также поддержали 66 депутатов, 65 выступили против.

Как сообщается, Торра впервые стал депутатом парламента Каталонии после досрочных выборов 21 декабря 2017 года. Формально он не является членом какой-либо партии, но, будучи близким другом экс-главы Женералитата Карлеса Пучдемона, шел на выборы по списку его движения Вместе за Каталонию. Перед голосованием по своей кандидатуре 14 мая Торра прямо назвал Пучдемона "легитимным главой" Женералитата и пообещал в случае утверждения президентом продолжить строительство независимой республики.

Отмечается, что юрист по образованию и журналист по профессии Торра известный в Каталонии как общественный деятель, входит в руководство ряда сепаратистских ассоциаций в сфере культуры и политики. С 2011 по 2017 года он занимал различные посты, связанные с продвижением науки и культуры в мэрии Барселоны и правительстве Каталонии.

Новый глава Женералитата был назначен спустя почти полгода после досрочных парламентских выборов в регионе. Предыдущий президент Пучдемон стал одним из организаторов референдума о независимости Каталонии, который прошел 1 октября. На нем 90% участников проголосовали за выход из состава Испании при явке только 43%.

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Источник: korrespondent.net