В столкновениях в секторе Газа погиб 41 человек

В результате столкновения между палестинскими демонстрантами и израильскими силами правопорядка на границе Израиля и сектора Газа погиб, по меньшей мере, 41 человек, более 1000 получили ранения. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Газы в понедельник, 14 мая, сообщает Al Arabiya.
Отмечено, что во избежание нарушения государственной границы и разрушения пограничных заграждений против демонстрантов применяют слезоточивый газ. Кроме того, израильскими ВВС в секторе Газа сброшены листовки с призывом воздержаться от столкновений с израильской полицией.
Как сообщается, столкновения между палестинцами и израильскими силами правопорядка произошли в предпоследний день общественной акции Большой марш возвращения, которая проходит с конца марта и завершится 15 мая. В пограничной зоне палестинцы требуют права возвращения в Израиль.
Обострение в регионе происходит на фоне торжественных мероприятий, связанных с переносом в Иерусалим посольства США в Израиле.
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Источник: korrespondent.net
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