Лента RSS
Подписаться на ленту
14 мая 2018, понедельник, 18:03
+21°C
Завтра +22°C
+21°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,4
14. 05. 2018

В столкновениях в секторе Газа погиб 41 человек

В результате столкновения между палестинскими демонстрантами и израильскими силами правопорядка на границе Израиля и сектора Газа погиб, по меньшей мере, 41 человек, более 1000 получили ранения. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Газы в понедельник, 14 мая, сообщает Al Arabiya.

Отмечено, что во избежание нарушения государственной границы и разрушения пограничных заграждений против демонстрантов применяют слезоточивый газ. Кроме того, израильскими ВВС в секторе Газа сброшены листовки с призывом воздержаться от столкновений с израильской полицией.

Как сообщается, столкновения между палестинцами и израильскими силами правопорядка произошли в предпоследний день общественной акции Большой марш возвращения, которая проходит с конца марта и завершится 15 мая. В пограничной зоне палестинцы требуют права возвращения в Израиль.

Обострение в регионе происходит на фоне торжественных мероприятий, связанных с переносом в Иерусалим посольства США в Израиле.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.