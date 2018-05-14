В Иерусалиме открыли американское посольство

В Израиле США в понедельник, 14 мая, открыли в Иерусалиме свое посольство, перенесенное туда из Тель-Авива. Об этом объявил глава дипмиссии Соединенных Штатов в Израиле Дэвид Фридман, передает РБК.
Отмечено, что торжественная церемония переноса посольства США из Тель-Авива приурочена празднованию 70-й годовщины основания Израиля.
Как сообщается, в мероприятии приняла участие делегация высокопоставленных представителей США, в том числе дочь американского президента Дональда Трампа Иванка и ее муж, старший советник американского президента Джаред Кушнер, глава Минфина Стивен Мнучин и спецпосланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.
На церемонии также присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Сам Трамп на открытие посольства не приехал, но наблюдал за мероприятием в режиме телемоста.
Предполагается, что американское посольство будет временно работать в комплексе генерального консульства США в районе Арнон в южной части Иерусалима. При этом здание в Тель-Авиве по-прежнему будет закреплено за дипломатической миссией США - большинство сотрудников посольства продолжат там работать, пока не построят новое здание в Иерусалиме. Пока в Иерусалиме начнут работать только посол и еще несколько американских дипломатов.
Напомним, Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря 2017 года и объявил о намерении перенести в этот город американское посольство из Тель-Авива.
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Источник: korrespondent.net
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