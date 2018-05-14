Лента RSS
Подписаться на ленту
14 мая 2018, понедельник, 18:03
+21°C
Завтра +22°C
+21°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,4
14. 05. 2018

В Италии задержали мужчину с наркотиками в футболке "наркодилер"

В Италии в городе Бриндизи был задержан мужчина в футболке с надписью "наркодилер", в машине которого нашли почти полкилограмма гашиша и марихуаны. Об этом сообщает Il Giornale.

По данным издания, 33-летний мужчина, который был арестован карабинерами, носил черную футболку с принтом Pusher, что в переводе с английского означает "наркодилер". Он был остановлен на дороге полицейскими. Причиной стало то, что он ездил без прав.

"Карабинеры обыскали его машину Alfa Romeo и нашли наркотики в сумке, которые были готовы к продаже. Кроме того, у мужчины были обнаружены €130 банкнотами различного номинала и около тысячи целлофановых пакетов с герметичной застежкой", - говорится в сообщении.

 
Фото: ilgiornale.it

В то же время в доме мужчины провели обыск с собакой, но не нашли ничего подозрительного. Задержанный был арестован за хранение и продажу наркотиков. Кроме того, его могут обвинить в вождении без прав.

Ранее сообщалось, что в Дании наркодилер перепутал автомобиль полиции с такси.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.