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14. 05. 2018

В Константиновке лжеминер получил четыре года тюрьмы

Константиновский горрайонный суд вынес мужчине, который сообщил о "минировании" жилого дома, приговор в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года заключения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в понедельник, 14 мая.

Как установили правоохранители, в октябре прошлого года пьяный 58-летний местный житель позвонил диспетчеру спецлинии "102" и анонимно сообщил заведомо ложную информацию о подготовке взрыва. Так, мужчина заявил, что заминирован девятиэтажный жилой дом, расположенного неподалеку от отдела полиции.

Ранее в Киеве осудили уроженца Киевской области, который "заминировал" станцию метро. Мужчина получил три года тюрьмы с испытательным сроком полтора года.

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Источник: korrespondent.net

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