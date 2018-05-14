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14. 05. 2018

В Хорватии вице-премьер ушла в отставку из-за скандала

Премьер Хорватии Андрей Пленкович объявил об отставке вице-премьера, министра экономики Мартины Далич на фоне скандала с электронной перепиской о концерне Agrokor. "После вчерашних и сегодняшних разговоров между мной и Мартиной Далич было решено, что сегодня она объявит о своей отставке, которую я принимаю", - цитирует ПленковичаVecernji list.

Причиной отставки стало обнародование хорватскими СМИ переписки Далич с консультантами и адвокатами, работавшими над так называемым "законом Agrokor", о процессе реструктуризации крупнейшей частной компании на Балканах, чьи долги оцениваются как минимум в 5,4 млрд евро.

Переписка включала советницу премьер-министра и секретаря Министерства юстиции. После переписки оппозиция потребовала отставки Далич и премьер-министра, а также проведения новых выборов.

Напомним, в январе в хорватском парламенте, Саборе, во время обсуждения лишения иммунитета двух депутатов произошла потасовка. 

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Источник: korrespondent.net

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