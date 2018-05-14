Лента RSS
Подписаться на ленту
14 мая 2018, понедельник, 19:45
+21°C
Завтра +22°C
+21°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,4
14. 05. 2018

Во Франции опубликовали карту с российским Севастополем

Министерство культуры Франции опубликовало карту, на которой Севастополь обозначен как российский город. Карта опубликована на официальном сайте министерства.

Карта была создана по поводу международной акции Ночь музеев-2018. На ней обозначены участники акции и их адреса.

Так, среди участников указан и Севастопольский художественный музей имени Крошицкого.

Его адрес французы указали следующим образом: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Как сообщалось, в Венгрии изъяли карту с "российским" Крымом и "молдавской" Одессой.

 Ранее в Чехии изымают школьные атласы с "российским Крымом".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.