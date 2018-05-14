Во Франции опубликовали карту с российским Севастополем

Министерство культуры Франции опубликовало карту, на которой Севастополь обозначен как российский город. Карта опубликована на официальном сайте министерства.

Карта была создана по поводу международной акции Ночь музеев-2018. На ней обозначены участники акции и их адреса.

Так, среди участников указан и Севастопольский художественный музей имени Крошицкого.

Его адрес французы указали следующим образом: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Как сообщалось, в Венгрии изъяли карту с "российским" Крымом и "молдавской" Одессой.

Ранее в Чехии изымают школьные атласы с "российским Крымом".

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Источник: korrespondent.net