Минобразования требует объяснений от ректора, пославшего студентов в Крым

Министерство образования считает недопустимой ситуацию с направлением студентов Сумского педагогического университета на практику в аннексированный Крым.
Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает Укринформ в понедельник, 14 мая.
"Мы считаем, что любые санкционированные учебными заведениями поездки в оккупированный Крым абсолютно недопустимы. Поскольку это территория, оккупированная РФ, которая является агрессором, которая сегодня ведет российско-украинскую войну. И если мы официальные поездки или официальные делегации направляем в Крым, то это ничто иное как признание этой ситуации и сомнение в ее незаконности. А она действительно незаконная", – сказала Гриневич и добавила, что ждет объяснений от ректора вуза.
Она отметила, что в случае, если вуз сознательно выбрал проведение практических занятий для студентов именно в Крыму, хотя мог провести их и в Карпатах, то будут приняты соответствующие административные меры.
Накануне стало известно, что группу студентов Сумского государственного педуниверситета им. А.С. Макаренко отправили на практику в Крым. План маршрута был утвержден руководством университета: из города Судак – до перевала Ангар.
Ректор Юрий Лянной объяснил, что в Крым поехали будущие специалисты в туристической отрасли, потому что студентам необходима горная подготовка.
Также в университете утвержали, что согласовали поездку в Крыму с СБУ. В то же время пресс-секретарь начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута опровергла эту информацию.
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Источник: korrespondent.net
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