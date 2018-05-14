Минобразования требует объяснений от ректора, пославшего студентов в Крым

Министерство образования считает недопустимой ситуацию с направлением студентов Сумского педагогического университета на практику в аннексированный Крым.

Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает Укринформ в понедельник, 14 мая.

"Мы считаем, что любые санкционированные учебными заведениями поездки в оккупированный Крым абсолютно недопустимы. Поскольку это территория, оккупированная РФ, которая является агрессором, которая сегодня ведет российско-украинскую войну. И если мы официальные поездки или официальные делегации направляем в Крым, то это ничто иное как признание этой ситуации и сомнение в ее незаконности. А она действительно незаконная", – сказала Гриневич и добавила, что ждет объяснений от ректора вуза.

Она отметила, что в случае, если вуз сознательно выбрал проведение практических занятий для студентов именно в Крыму, хотя мог провести их и в Карпатах, то будут приняты соответствующие административные меры.

Накануне стало известно, что группу студентов Сумского государственного педуниверситета им. А.С. Макаренко отправили на практику в Крым. План маршрута был утвержден руководством университета: из города Судак – до перевала Ангар.

Ректор Юрий Лянной объяснил, что в Крым поехали будущие специалисты в туристической отрасли, потому что студентам необходима горная подготовка.

Также в университете утвержали, что согласовали поездку в Крыму с СБУ. В то же время пресс-секретарь начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута опровергла эту информацию.

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Источник: korrespondent.net