ЕС предложили взять шефство над городами Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко предложил инициативу, согласно которой каждая страна ЕС подготавливает программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что эту идею Порошенко обсудил с президентом Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгием Церетели.

"Глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициативу по размещению миротворческой миссии ООН.

Напомним, что USAID даст $125 млн на развитие экономики Донбасса. Средства предназначены для Донбасса и "тех окружающих территорий, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии".

Ранее сообщалось, что Япония даст четыре миллиона долларов на восстановление Донбасса. Помощь пойдет на восстановление инфраструктуры Донецкой области – как на оккупированной, так и на контролируемой украинским правительством ее части.

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Источник: korrespondent.net