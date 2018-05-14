Лента RSS
Подписаться на ленту
14 мая 2018, понедельник, 19:45
+21°C
Завтра +22°C
+21°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,4
14. 05. 2018

Молдова получила статус наблюдателя в ЕврАзЭС

На саммите Высшего Евразийского экономического совета лидеры Армении, Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана приняли решение о предоставлении Молдове статуса государства-наблюдателя в ЕврАзЭС. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает РБК.

Отмечено, что на получении такого статуса настаивал президент страны Игорь Додон.

Как сообщается, Молдова - первая страна, которая стала наблюдателем. Этот статус дает право президенту страны и другим чиновникам принимать участие в мероприятиях ЕАЭС, пояснила журналистам член коллегии Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

"Не без дискуссий, не без споров удалось добиться общих решений. Рассчитываем, что Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в работе нашего объединения", - прокомментировал это решение глава государства Владимир Путин.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отказался участвовать в заседании высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в российском Санкт-Петербурге в 2016 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.