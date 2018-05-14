Певица из Беларуси заявила о попытке изнасилования таксистом в Москве

Певицу и Мисс грудь Беларуси Ольгу Жукову вечером 13 мая после концерта в Таганском районе Москвы пытался изнасиловать и избил таксист. Об этом она рассказала в комментарии российскому Пятому каналу, сообщает Life.

"Страшная ситуация. Я говорила "только не трогайте меня!". Я была вся в крови", - цитирует Жукову издание.

По словам девушки, такси для нее поймал на улице знакомый, который дал предоплату за проезд и попросил водителя доставить ее до назначенного места "в целостности и сохранности". Однако в пути таксист стал приставать к пассажирке, а в ответ на сопротивление избил, вытащив из машины.

"Он начал ко мне приставать, домогаться. Я дала отпор и в ответ получила по лицу, он меня вытянул из машины за волосы, начал избивать по лицу, в нос. У меня хлынула кровь из носа. Потом он меня выкинул и уехал с моими вещами, с моей сумкой и телефоном", - рассказала Жукова.

Она добавила, что таксист намеревался изнасиловать ее, однако она смогла отпугнуть его.

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После случившегося певица сразу обратилась в полицию и написала заявление.

Таксист все сказанное девушкой отрицает.

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Источник: korrespondent.net