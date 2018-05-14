Ветеран отказался пожать руку Порошенко

Во время вручении наград победителям Invictus Games ветеран Азова отказался пожать руку президенту Петру Порошенко. Соответствующее видео размещено на странице Национального корпуса в Facebook.
На кадрах видно, как ветеран Азова пожал руку другим участникам церемонии, последовал мимо главы государства, несмотря на то, что Порошенко протянул ему руку.
Кроме того, ветеран даже не отреагировал на похлопывание президента по его плечу.
В комментариях Юлия Прохорова написала: "Мне показалось, что он еще и вмазать хотел, когда Порошенко его за плечо коснулся".
В то же время Эдуард Крайников отметил, что ни один президент не сделал для украинского войска и обороноспособности страны столько, как Порошенко.
Пользователь Andriy Kovalov написал: "Или крестик снимите, или трусы наденьте. Протестуешь - откажись от медали. А так, просто невыполнение протокола. И что Пороху? Кисло в чубчик от таких "протестов"".
Как сообщалось, Порошенко к Дню Матери раздал звания Мать-героиня.
Ранее Порошенко заявлял, что украинская армия вооружена лучше, чем за всю ее историю.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен
В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании, которая проиграла все свои матчи и вылетела из элитного дивизиона.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион
Белорусские хоккеисты 12 мая проиграли сборной Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира. Шайбы: 1:0 - Вивейрос (4.14). 2:0 - Комарек (30.38, в большинстве). 3:0 - Раффль (34.38, в большинстве). 4:0 - Цвергер (39.36, в большинстве).
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
ЧМ-2018. Канадцы разгромили норвежцев, а россияне проиграли чехам
Сборная Канады разгромила команду Норвегии, а российские хоккеисты потерпели первое поражение. Таковы итоги очередного дня на чемпионате мира по хоккею в Дании.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.