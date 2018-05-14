Лента RSS
Подписаться на ленту
14 мая 2018, понедельник, 21:28
+20°C
Завтра +22°C
+20°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,4
14. 05. 2018

Ветеран отказался пожать руку Порошенко

Во время вручении наград победителям Invictus Games ветеран Азова отказался пожать руку президенту Петру Порошенко. Соответствующее видео размещено на странице Национального корпуса в Facebook.

На кадрах видно, как ветеран Азова пожал руку другим участникам церемонии, последовал мимо главы государства, несмотря на то, что Порошенко протянул ему руку.

Кроме того, ветеран даже не отреагировал на похлопывание президента по его плечу.

В комментариях Юлия Прохорова написала: "Мне показалось, что он еще и вмазать хотел, когда Порошенко его за плечо коснулся".

В то же время Эдуард Крайников отметил, что ни один президент не сделал для украинского войска и обороноспособности страны столько, как Порошенко.

Пользователь Andriy Kovalov написал: "Или крестик снимите, или трусы наденьте. Протестуешь - откажись от медали. А так, просто невыполнение протокола. И что Пороху?  Кисло в чубчик от таких "протестов"".

Как сообщалось, Порошенко к Дню Матери раздал звания Мать-героиня.

Ранее Порошенко заявлял, что украинская армия вооружена лучше, чем за всю ее историю.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.